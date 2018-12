Cade dal balcone, dodicenne muore nel Pavese

Immagine di repertorio

Una bambina di 12 anni è morta oggi a Voghera (Pavia), per le ferite riportate dalla caduta di un balcone. La bimba, di nazionalità romena, al momento in cui si è verificato il dramma era sola in casa. Sul posto si sono subito recati i carabinieri di Voghera per ricostruire la dinamica del fatto.Il condominio nel quale abitava si trova in via Bellini.I carabinieri hanno confermato che la ragazzina al momento del fatto era sola in casa. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi: ma la minorenne è giunta priva di vita al pronto soccorso, a causa delle gravissime ferite riportate. Nella caduta ha picchiato violentemente la testa: un colpo che purtroppo è risultato fatale.Al momento si seguono due possibili strade: l'incidente domestico o il suicidio. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.