Tragedia sfiorata Cade dalla finestra durante la festa di fine scuola a Domodossola: 18enne salvo per miracolo Solo la fortuna ha impedito che una tranquilla festa di fine anno scolastico si trasformasse in un incubo tremendo. Il ragazzo precipitato è fuori pericolo. Le forze dell'ordine vogliono adesso capire la dinamica dell'incidente

L'ospedale San Biagio di Domodossola

È stato ricoverato in codice rosso dopo una caduta da circa 8-9 metri, ma non rischierebbe la vita. Le forze dell'ordine indagano per capire cosa sia successo.



C.B. 18enne originario di Macugnana, provincia del Verbano, Cusio, Ossola, era a casa di amici a festeggiare la fine dell'anno scolastico quando attorno alle 2.40 della notte scorsa è precipitato dalla finestra del bagno di un appartamento in via Ferrer di Domodossola.



Il ragazzo, per cause in corso di accertamento, a un certo punto della serata è andato in bagno e ha aperto la finestra, forse per prendere aria. Da capire bene cosa sia accaduto in quegli istanti, se si sia sporto dalla finestra, se si sia affacciato e un capogiro gli abbia fatto perdere l'equilibrio o se ci sia altro.



È su queste ipotesi che si dovrà fare chiarezza ora. Fatto sta che il giovane è caduto dalla finestra e dopo un volo di circa 8-9 metri è piombato al suolo, al pian terreno della palazzina in cui stava festeggiando insieme agli amici.



Tantissimo lo spavento e la preoccupazione tra gli altri partecipanti alla festa di fine scuola, ma per fortuna il ragazzo era vivo e immediatamente è stato richiesto l'intervento dei sanitari.



Trasportato a sirene spiegate al Dea dell’Ospedale San Biagio di Domodossola è stato messo immediatamente sotto osservazione.



Sul posto, oltre al personale sanitario del 118 è intervenuto un equipaggio dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e del Comando Stazione di Domodossola già presenti nel centro domese per un servizio di controllo notturno, legato proprio al forte afflusso di giovani nelle strade e nei locali della zona in seguito alla chiusura delle scuole.



Immediatamente dopo l'accaduto si era diffusa la notizia che il ragazzo ricoverato in codice rosso fosse in condizioni molto gravi, ma col passare delle ore si è saputo che C.B. non è in pericolo di vita.



Le forze dell'ordine stanno ora indagando sull'accaduto per capire quali dinamiche abbiano portato il ragazzo a cadere, se si sia trattato di un incidente e se fosse in compagnia di qualcuno in quegli attimi.