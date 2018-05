Val di Susa Cade nel torrente in piena mentre salta una cascata, morto un 20enne nel Torinese La vittima stava realizzando un video assieme a un amico, caduto anche lui in acqua e ora ricoverato sotto choc

Tragedia in Val di Susa. Un ventenne ha cercato di saltare una cascata che stava filmando con un amico ed è precipitato nel torrente ingrossato dal maltempo, dove è morto. E' successo ad Almese, in provincia di Torino, in località Goja del Pis. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco.L'amico, caduto anche lui in acqua, è stato portato all'ospedale di Rivoli per ipotermia e choc.Alla cascata di Almese è intervenuto il Soccorso alpino e speleologico del Piemonte con le squadre di Bussoleno da terra e un'eliambulanza. Entrambi i ragazzi sono caduti in acqua, uno è annegato l'altro è riuscito a mettersi in salvo ed è stato trasportato in elicottero in ospedale. La salma dell'amico sarà trasportata a valle dal Soccorso alpino. Indagano i Carabinieri di Rivoli.