Si indaga per omicidio Cagliari: Anziano trovato morto in casa Il corpo, scoperto dai Vigili del Fuoco, era a terra con profonde ferite e la casa era tutta a soqquadro

Sarà l'autopsia a chiarire meglio la morte di Adolfo Musini, 88 anni, l'uomo trovato morto nelle tarda serata di ieri a Cagliari, nel suo appartamento nel quartiere di San Michele. Ma gli inquirenti hanno pochi dubbi: l’uomo sarebbe stato ucciso durante una rapinaL'anziano è stato infatti trovato senza vita con profonde ferite al capo nella casa messa a soqquadro.Sono stati i vigili del fuoco a scoprire il cadavere avvertiti da alcuni inquilini del palazzo che da alcuni giorni non avevano notizie dell'uomo.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Cagliari e del comando provinciale che hanno avviato le indagini per rintracciare l'assassino. Attesa in giornata l'autopsia del medico legale Roberto Demontis.E’ c'è già un sospettato. I Carabinieri del nucleo investigativo hanno rintracciato un 40enne che è stato portato in caserma. Al momento non arrivano conferme sul possibile fermo dell'indiziato. Le indagini dei militari dell'arma già poche ore dopo il ritrovamento del cadavere avevano imboccato una pista ben precisa che ha portato al 40enne.