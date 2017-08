Cagliari, violenze sessuali su cinque donne: arrestato 37enne Oltre alla violenza sessuale avvenuta il 29 maggio scorso al Poetto, ci sarebbero un episodio simile avvenuto il 7 ottobre 2016, sempre al Poetto, e altre tre vicende analoghe compiute nel 2015 nel parco di Monteclaro

E' accusato di violenza sessuale per aver palpeggiato una ragazza di 20 anni, ma nei suoi confronti ci sarebbero almeno altri quattro episodi analoghi.Gli agenti della Squadra Mobile di Cagliari, in collaborazione con una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Pirri, hanno arrestato Andrea Spanu, di 37 anni. L'uomo adesso si trova in carcere a Uta su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari.Nei confronti del 37enne, secondo quanto emerso dalle indagini, oltre alla violenza sessuale avvenuta il 29 maggio scorso al Poetto, ci sarebbero un episodio simile avvenuto il 7 ottobre 2016, sempre al Poetto, e altre tre vicende analoghe compiute nel 2015 nel parco di Monteclaro su cui i carabinieri di Pirri avevano acquisito le denunce delle vittime.Raccolti tutti gli elementi, gli investigatori hanno depositato in Procura una dettagliata informativa che ha fatto scattare nei confronti dell'uomo il provvedimento restrittivo.