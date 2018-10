I danni del maltempo Calabria, i nubifragi lasciano una scia di devastazione. La Regione: "Situazione drammatica" Morta una donna con il figlio di 7 anni, disperso il secondo. Oltre settanta gli interventi di emergenza per il nubifragio che si è abbattuto sulla regione. Il governatore Oliverio sta valutando di chiedere lo stato di emergenza. Crollato ponte nel Lametino. Violento nubifragio, allagamenti anche a Catania

Condividi

Situazione drammatica in Calabria e nel nord della Sicilia. Scuole chiuse, famiglie evecuate dalle loro case. Il ponte delle Grazie, sulla provinciale 19, nel comune di Curinga, nel lametino, è crollato. Sulla stessa provinciale uno smottamento ha coinvolto due auto. Nella zona di Lamezia è esondato il torrente Cantagalli allagando le case. Una mamma e suo figlio di 7 anni sono morti travolti da un torrente durante un nubifragio in Calabria. Disperso l'altro figlio della donna, di due anni. La tragedia è avvenuta a nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro, in provincia di Lamezia Terme.



La madre travolta con i figli

I corpi della mamma e di uno dei due figli dispersi in provincia di Lamezia Terme a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito la Calabria sono stati ritrovati dai Vigili del Fuoco. Le vittime sono state ritrovate nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Sono in corso le ricerche del secondo figlio della donna che risulta ancora disperso.



La vettura è stata trovata: i lampeggianti della vettura erano accesi. La donna è Stefania Signore, i figli hanno 7 e 2 anni. L'allarme era stato lanciato dai parenti anche tramite un appello sui social. L'auto vuota è stata trovata nei pressi di san Pietro Lametino, zona industriale della città, dove si sono verificati allagamenti e due operai, rifugitisi sul tetto di un capannone, erano stati soccorsi dai Vigili del Fuoco.



Esondazioni e frane: famiglie evacuate

Alcune famiglie sono state evacuate a causa delle esondazioni e del rischio frane conseguenti ai nubifragi che hanno colpito soprattutto la provincia di Catanzaro. A San Vito sullo Ionio, l'evacuazione è stata disposta a causa delle esondazioni di fiumare e torrenti. in particolare il torrente "scorsone" è straripato in più punti, travolgendo alberi, strade, muri e palificazioni delle linee elettriche. l'acqua ha raggiunto il metro e mezzo di altezza. evacuati anche a monterosso calabro per una grossa frana.



300 millilitri d'acqua in sei ore

In sole sei ore, su alcune zone della Calabria, soprattutto sulla provincia di Catanzaro, sono caduti 300 millilitri d'acqua e 370 nell'arco delle 24 ore. Il dato è stato riferito dal responsabile della Protezione civile regionale Carlo Tansi. Già stamani Tansi è stato collegato in teleconferenza con il capo nazionale della protezione civile Angelo Borrelli e con il direttore dell'ufficio emergenze del Dipartimento Luigi D'Angelo per un primo esame della situazione.



Crollato ponte nel Lametino

Il ponte delle Grazie, sulla strada provinciale 19, nel comune di Curinga, nel lametino, è crollato in seguito all'ondata di maltempo che si abbattuta su tutta la provincia di Catanzaro. Numerosi smottamenti hanno interessato altre strade. Sulla stessa provinciale un ulteriore smottamento ha interessato due vetture. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco non si sono registrati danni a persone.



Premier Conte: segue con apprensione l'evolversi degli eventi

"Seguo con apprensione l'evolversi degli eventi in Calabria dopo l'ondata di maltempo che ha colpito alcune aree della regione". Lo afferma su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Sono in contatto costante con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, che si sta recando sul posto per monitorare la situazione", aggiunge.

Presidente Regione: chiederemo lo stato di emergenza

"Si fa sempre più drammatica la situazione in Calabria a causa dell'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito tutto il territorio regionale. Nelle prossime ore avanzeremo la richiesta dello stato di emergenza". Lo afferma il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. "Siamo di fronte - rileva ancora Oliverio - ad una situazione di assoluta emergenza dal Reggino al Crotonese, dalle Serre al Catanzarese, dal Cosentino al lametino e in tutta la zona dello Jonio e del Tirreno".

​

#5ott 8:00, dalla serata di ieri #maltempo a Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Allagamenti sulla Salerno-Reggio Calabria, con auto in panne: recuperati gli automobilisti dai #vigilidelfuoco fluviali. Esondato il torrente Scorsone (CZ). Interventi in corso pic.twitter.com/cTdzHZLuH1 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 5 ottobre 2018

"Sono in corso ricognizioni nelle diverse aree della Regione colpite - ha aggiunto - e poi decideremo il da farsi". Sono almeno 200 le unità dei vigili del fuoco in campo da tutte le province della regione. Le zone più colpite tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, sono Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Cortale, Maida, Chiaravalle Centrale, San Pietro a Maida, Simbario. Inoltre è stata colpita anche la piana di Gioia Tauro e Siderno nella provincia di Reggio Calabria.La pioggia ha interessato anche il Crotonese, soprattutto le zone tra i comuni di Strongoli e Cirò Marina. E ancora sulla zona tirrenica catanzarese, la città più colpita è stata Lamezia Terme dove, il torrente Cantagalli è esondato. Come ha straripato anche il torrente Scorsone, nel comune San Vito sullo Jonio nel catanzarese. Sulla strada provinciale Oppido-Ferrandino, nel Reggino, sono state soccorse dai vigili del fuoco alcune persone che erano rimaste intrappolate nelle auto invase dall'acqua interno. Tratte in salvo, sono state fatte salire sui mezzi di soccorso.Il giorno dopo il nubifragio, inizia a delinearsi l'elenco dei danni provocati dal maltempo. Le bombe d'acqua che hanno interessato Catania hanno creato notevoli problemi ad alcuni quartieri cittadini e alla viabilità in generale, tanto da costringere il sindaco Salvo Pogliese a chiudere le scuole: "Una misura che serve a consentire ai nostri tecnici di effettuare sopralluoghi nelle strutture e verificare eventuali danni provocati dalle due bombe d'acqua abbattutesi su Catania".Pezzi di asfalto e pietre per strade, commercianti che ancora puliscono negozi allagati, un rione interamente isolato, alberi caduti che vengono rimossi. Si sveglia così Catania, con delle arterie - come la centralissima via Etnea - trasformata in un fiume in piena, con auto posteggiate quasi coperte dall'acqua. La violenza ha 'colpito' anche la sede distaccata del Tribunale. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati già 70, mentre una cinquantina sono ancora in attesa di essere eseguiti. Le zone maggiormente colpite sono quelle Industriale e aeroportuale e i rioni San Giuseppe la Rena, Villaggio Santa Maria Goretti e la Plaia.