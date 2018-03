Lamezia Terme Calabria, avvocato ucciso nel 2016. Preso il presunto sicario Francesco Pagliuso, giovane avvocato di Lamezia Terme, è stato ucciso nell'agosto del 2016 da un insospettabile killer professionista della 'ndrangheta. Determinanti per le indagini sono state le immagine riprese da telecamere di videosorveglianza

La vittima, avvocato Francesco Pagliuso

di Tiziana Di Giovannandrea Un insospettabile killer della 'ndrangheta, Marco Gallo, è ritenuto dagli inquirenti il responsabile dell'omicidio di Francesco Pagliuso, l'avvocato penalista di Lamezia Terme assassinato nella serata del 9 agosto 2016 nel cortile di casa mentre stava scendendo dalla sua auto.La svolta nelle indagini c'è stata dopo che gli investigatori hanno incrociato le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza con i dati del telefono cellulare e dell'apparecchio gps posizionato nell'auto di Marco Gallo, 32enne, ritenuto il responsabile dell'omicidio. Gli investigatori ritengono che Gallo, pubblicamente titolare di una società di consulenze, sia un killer professionista a pagamento ingaggiato da alcune cosche della 'ndrangheta per l'esecuzione di omicidi. Il delitto del noto avvocato si inquadra nei contrasti tra la famiglia Mezzatesta e la famiglia Scalise. Gallo avrebbe ucciso Pagliuso su richiesta degli Scalise perché ritenuto vicino ai Mezzatesta, divenendo quindi vittima di una vendetta trasversale.Gli inquirenti, con l'incrocio dati, sono riusciti ad identificare l'uomo ripreso dalle telecamere che a partire dal 7 agosto 2016, due giorni prima dell'assassinio, ha effettuato alcuni sopralluoghi nei pressi dell'abitazione di Pagliuso. Il personaggio, rivelatosi poi essere Gallo, vestito con maglietta e pantaloncini corti, fingeva di fare jogging in orari assolutamente insoliti.La sera del delitto il killer ha freddato il noto avvocato 43enne con due colpi di pistola, alla testa e al collo, che lo hanno ucciso sul colpo. L'assassino lo ha aspettato nell'ombra nel giardino dell'abitazione, ritagliandosi un foro nella rete di recinzione e all'arrivo di Pagliuso gli ha sparato. Il sicario è stato fermato anche per questo omicidio ma si trova già in carcere per un altro delitto compiuto assieme alla moglie nel gennaio del 2017.Secondo la Dda di Catanzaro, Marco Gallo, accusato dell'omicidio dell'avvocato Pagliuso, avrebbe agito "con modalità mafiose al fine di agevolare il gruppo criminale 'ndranghetistico Scalise". I particolari delle indagini sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri; l'aggiunto Giovanni Bombardieri; il Comandante provinciale dei Carabinieri, Marco Pecci; il tenente colonnello del Ros di Roma, Alessandro Mucci, e il comandante del Ros di Catanzaro, Giovanni Migliavacca. E' venuta fuori una '' di persone da eliminare da parte del killer professionista commissionata dalla cosca Scalise ed in fondo alla lista c'era proprio il nome di Francesco Pagliuso. L'avvocato era venuto a conoscenza dell'inserimento nella lista nera perché informato dal suo cliente Domenico Mezzatesta."Il dato di fondo e il messaggio che vogliamo lanciare con questo arresto è che le parti del processo non si toccano: forze dell'ordine, magistrati o avvocati non si toccano". Lo ha affermato il procuratore della Dda di Catanzaro, Nicola Gratteri, nel corso della conferenza stampa . "Oggi - ha detto Gratteri - è una giornata importante, perché è da quella sera che i Carabinieri non si sono fermati un attimo. Tutti coloro che operano attorno a un'indagine e ad un processo non si toccano". Nicola Gratteri ha poi proseguito: "Fare l'avvocato in Calabria non è facile, è un lavoro pericoloso e delicato in cui occorre grande professionalità ed equilibrio. Gli 'ndranghetisti sono clienti paranoici e nel dubbio uccidono una persona. Si sentono onnipotenti e sono spietati anche perché fanno uso di droga, hanno molti soldi, sanno terrorizzare interi paesi. Per questo il lavoro dell'avvocato si fatto sempre più difficile e pericoloso".