Calabria, spari contro migranti: un morto e due feriti La vittima è un cittadino del Mali, morto dopo essere stato ferito a colpi di fucile, sparati da ignoti. La pista privilegiata delle indagini, coordinate dalla procura di Vibo Valentia, è quella della vendetta per il furto di alluminio

Tendopoli San Ferdinando (Reggio Calabria) Foto archivio Ansa

Un migrante è morto e altri due sono stati feriti da colpi di fucile sparati sabato sera in una zona a cavallo fra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Sacko Soumayla, 30 anni, originario del Mali, è deceduto nella notte, nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Reggio Calabria, dove era stato trasportato. La sparatoria è avvenuta nei pressi del bivio per la frazione Calimera del comune di San Calogero, nel vibonese.I carabinieri della compagnia di Tropea che stanno indagando sull'omicidio, escludono la matrice xenofoba dell'accaduto. La vittima, secondo quanto è emerso, è stata raggiunta alla testa da un colpo di fucile caricato a pallettoni. La pista privilegiata delle indagini, coordinate dalla procura di Vibo Valentia, è quella della vendetta per il furto di alluminio nell'area dell'ex Fornace Tranquilla, una vecchia fonderia.Si ritiene che a sparare possa essere stato qualcuno irritato dallo "sconfinamento" dei tre extracomunitari che stavano raccogliendo materiale per poi rivenderlo o per utilizzarlo nella baraccopoli di San Ferdinando dove vivevano. La vittima e i due connazionali erano giunti sul luogo dove avvenuta la sparatoria a piedi e con una bici, da utilizzar probabilmente per trasportare il materiale.Nella tendopoli di San Ferdinando soggiornano i braccianti impegnati nei campi nella piana di Gioia Tauro.