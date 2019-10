La causa i tanti colpi di testa in allenamento Il rischio di malattie neurodegenerative è più alto per i calciatori A stabilirlo uno studio di ricercatori dell'università di Boston che hanno esaminato più di 7mila ex calciatori



Se la frequenza di malattie non neurologiche è più bassa rispetto al resto della popolazione, per i calciatori professionisti è invece maggiore la mortalità per malattie neurodegenerative e il rischio di demenza.Lo rileva uno studio condotto su oltre settemila ex-calciatori professionisti scozzesi, pubblicato sul New England Journal of Medicine, e segnalato su Quotidiano Sanità. Il rischio deriverebbe non dai colpi forti presi alla testa, ma dal conto totale degli impatti accumulati nella carriera.Nello studio, i ricercatori coordinati da Daniel F. Mackay, dell'università di Boston, hanno confrontato gli ex-calciatori con la popolazione generale sulle cause di mortalità e l'uso di farmaci anti-demenza. Il dato di una minore mortalità da cause non neurologiche conferma quindi i benefici dello sport nella prevenzione delle altre malattie come quelle cardiovascolari e metaboliche.Circa invece la mortalità da malattie neurodegenerative, il rischio deriverebbe per i calciatori professionisti, così come riscontrato anche nei giocatori di football americano in un altro studio dai Centers for Diseases Control, dall'esposizione a ripetuti colpi di testa. Un giocatore colpisce la palla con la testa in media 6-12 volte a partita, ma in allenamento molto di più, il che significa migliaia di volte nell'arco della carriera.Ad influire non sarebbero però i colpi forti ma il 'conto' totale dei ripetuti impatti ricevuti alla testa, compresi quelli che non danno sintomi. I ricercatori ci tengono comunque a chiarire che non è possibile generalizzare questi risultati osservati nei calciatori professionisti con chi pratica questo sport a livello amatoriale o universitario, e rimarcano l'importanza e i benefici di sport ed esercizio fisico per la salute.