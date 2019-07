ITALIA

2019/07/02 20:18

La tragedia a un centinaio di metri dalla riva Calciatrice svizzera dispersa nel lago di Como, ritrovato il corpo a 200 metri di profondità Florijana Ismaili, 24 anni, sabato pomeriggio non era più riemersa dopo essersi tuffata in acqua da una barca per un bagno

Calcio. Dispersa nel Lago di Como Florijana Ismaili, capitano della Nazionale svizzera Condividi E' stato individuato a 204 metri di profondità nelle acque del lago di Como a Musso il corpo di Florijana Ismaili, la calciatrice svizzera di 24 anni che sabato pomeriggio non era più riemersa dopo essersi tuffata in acqua per un bagno. Il corpo è stato trovato dal robot dei vigili del fuoco e verrà recuperato a breve. Il robot "rov" era all'opera da ieri mattina e può arrivare a una profondità di 300 metri; permette di indagare i fondali, pilotato dalla superficie.



Florijana, giocatrice dello Young Boys di Berna e della nazionale Svizzera di calcio era venuta sul lago con un'amica. Avevano noleggiato un barca a Dongo e hanno trascorso l'intera giornata sul lago. La tragedia al rientro, a un centinaio di metri dalla riva.



