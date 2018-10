Calcio Agnelli: Paratici resta alla Juve, sarà responsabile dell' area sport

"Il responsabile dell'area sport sarà Fabio Paratici, Marco Re per i servizi, Giorgio Ricci diventerà responsabile dell'area ricavi". Lo ha annunciato il presidente della Juventus Andrea Agnelli al suo ingresso in Lega Calcio a Milano in merito al nuovo assetto societario, confermando l'uscita di scena degli ad Beppe Marotta e Aldo Mazzia. "Il modello Juve rimane inalterato - ha aggiunto - Un addio di Paratici? Lo escludo totalmente"."Le deleghe saranno assegnate successivamente all'assemblea del 25 ottobre. Sono persone che hanno 45 anni di media, pronte e preparate grazie al lavoro degli ultimi otto anni di Marotta e Mazzia", ha aggiunto il numero uno del club bianconero ricordando che i due ad in uscita "hanno fatto crescere nuovi dirigenti che avranno davanti a loro sfide ambiziose, pari se non superiori a quelle del 2010. Dobbiamo essere in grado di competere con squadre leggermente davanti a noi dal punto di vista dei ricavi".Evidenziato "la centralità" legata al campo, Agnelli ha sottolineato che "accanto all'area sport sono altrettanto importanti la gestione dei ricavi e dei servizi", ribadendo alla fine del suo intervento che "il modello di gestione rimane in continuità con il recente passato".Non ci sono nomi nuovi nella lista dei candidati al consiglio d'amministrazione della Juventus depositata questa mattina da Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli proprietaria del club. Assente Giuseppe Marotta, come annunciato dal dirigente, con Andrea Agnelli, ci sono Pavel Nedved, attuale vicepresidente, e gli indipendenti Paolo Garimberti, Daniela Marilungo, Assia Grazioli-Venier e Caitlin Hughes. Completano la lista Enrico Vellano, Francesco Roncaglio e il team manager della Ferrari Maurizio Arrivabene.In vista dell'assemblea degli azionisti del prossimo 25 ottobre, Exor ha depositato anche la lista dei candidati per la nomina del nuovo Collegio Sindacale.Candidati alla carica di sindaco effettivo sono Paolo Piccatti, Silvia Lirici e Nicoletta Paracchini; sono candidati alla carica di sindaco supplente, invece, Roberto Petrignani e Lorenzo Jona Celesia.