Tributo negli Usa: "Ci mancherai Maestro" Calcio, Andrea Pirlo dice addio Standing ovation a New York

Andrea Pirlo, a 38 anni, ha dato l'addio al calcio, giocando i cinque minuti di recupero, dal 90' al 95', concessi dall'arbitro nella semifinale di Conference fra la squadra dell'ex rossonero e juventino, il New York City, e il Columbus Crew di Federico Higuain, fratello del 'Pipita'.Così da tutto il mondo è partito il tributo alla carriera del regista che ha fatto grandi Milan e Juventus e la Nazionale con cui ha vinto i Mondiali del 2006, giocati da protagonista. Lippi ricorda che "faceva parlare i piedi" mentre Totti lo ricorda come un "campione immenso", Buffon dice che è "unico" e Nesta , altro compagno di quella fantastica avventura in Germania, lo definisce "un altro grande che lascia".Lui, modesto e schivo come sempre, si è affidato a Twitter per un lungo saluto in cui ha ringraziato, "oltre la gente di questa incredibile città (New York)", la famiglia per l'amore che gli ha dato e tutti coloro che ne hanno condiviso il cammino nel mondo del calcio, "staff tecnico, compagni e club".E' stato un onore per Pirlo, ma anche per le società, come testimonia il tweet di risposta della Juventus, con cui il 'regista' ha vinto 4 scudetti. Pirlo riserva poi un saluto anche a tutti coloro che hanno tifato per lui, e che ora porterà sempre nel cuore.Per l'ultimo atto della carriera il regista della nazionale campione del mondo nel 2006 ha voluto vicino a sé i suoi affetti più cari, perché anche se il suo era un addio annunciato fa sempre un certo effetto. Al City, che ha la stessa proprietà e gli stessi colori dei Citizens di Manchester, non è riuscita la rimonta perché dopo il 4-1 dell'andata a favore del Crew, ieri la New York biancoceleste ha vinto per 2-0, grazie a un gol dell'altro campione del mondo David Villa e a un'autorete.Ma la cosa più bella sono stati gli applausi che i 23mila dello Yankee Stadium hanno tributato a Pirlo ogni volta che toccava la palla o batteva un calcio d'angolo. C'è stata poi la standing ovation finale, alla quale il giocatore la cui maglia è ancora la più venduta nello store del NY City ha risposto con un cenno di saluto. Poi a coloro che gli erano vicini ha confidato, cercando di non commuoversi, che "a 38 anni è giusto dare spazio ai giovani, e poi a questa età uno non riesce più ad allenarsi come vorrebbe, e viene sempre fuori qualche acciacco".Così ora i giornali americani scrivono che "il Maestro lascia" e che "ci lascia un senso unico di divertimento che ora ci mancherà di sicuro".