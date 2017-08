Bergamo Calcio, Atalanta-Roma: l'esordio di Totti in tribuna come dirigente giallorosso

Totti in tribuna a Bergamo

Dopo 25 anni di carriera tutti con la maglia della Roma, Francesco Totti ha debuttato come nuovo dirigente del club giallorosso.L'ex capitano è in tribuna, elegantissimo in giacca e cravatta, al fianco del ds Monchi e del dg Mauro Baldissoni per assistere al debutto stagionale dei ragazzi di Di Francesco allo stadio Atleti Azzurri d'Italia contro l'Atalanta.La presenza dell'ex capitano della Roma non è passata inosservata e prima della partita sono stati tanti i tifosi bergamaschi che si sono avvicinati per scattare una foto o chiedere un autografo.Esordio fortunato per il dirigente Totti, grazie alla vittoria giallorossa con rete di Kolarov."Dalla tribuna la partita è davvero tosta!". "Forza ragazzi e complimenti per questo primo risultato... - aggiunge Totti in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook -. Sarà un anno di lotte e di emozioni forti. Forza Roma!".