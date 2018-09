Galliani amministratore delegato Calcio, Berlusconi è a un passo dall'acquisto del Monza La famiglia Colombo cederà interamente il club ma Nicola resterà presidente

È ai dettagli finali il passaggio di proprietà del Monza all'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, che rileverà il 100% del club e non più il 95%. La novità è stata decisa dopo una riunione di circa 5 ore ieri fra gli avvocati delle parti, e quindi la famiglia Colombo cederà interamente il club ma Nicola resterà presidente.Berlusconi affiderà la gestione del Monza ad Adriano Galliani e, se come sembra tutto si risolverà entro giovedì, venerdì dovrebbe avvenire la presentazione della nuova proprietà alla stampa.A rilevare il Monza, secondo quanto appreso da Radiocor, sarà direttamente Fininvest, holding della famiglia del Cavaliere, partecipata da tutti e cinque i suoi figli e controllata da Silvio con il 65%. La stessa Fininvest rileverà il 100% della Società Sportiva Monza 1912 per una valutazione complessiva stimata tra 2,5 e 3 milioni di euro."Mantenere questa carica è un onore, a maggior ragione perché uscirò dal capitale della società: è un riconoscimento per quanto ho fatto in passato e per quanto potrò ancora fare per il club", ha dichiarato a Radiocor Colombo.La scommessa è quella di fare realizzare un "doppio salto" al Monza, che attualmente milita in Serie C, per portarlo a una storica promozione in Serie A.