Il caso Calcio, Brescia: Balotelli allontanato da allenamento. E la Figc sospende chiusura curva Verona La Corte sportiva d'appello ha chiesto un supplemento istruttorio

Condividi

Tensione all'allenamento del Brescia: durante un'esercitazione il tecnico Grosso ha allontanato dal campo Balotelli. L'attaccante a testa bassa si è diretto versi gli spogliatoi da dove poco dopo è uscito per lasciare in auto il centro sportivo di Torbole Casaglia. Il tutto mentre la seduta era ancora in corso.Intanto la corte sportiva d'appello nazionale della Figc ha sospeso la chiusura del settore Poltrone Est dello stadio Bentegodi di Verona, decisa dal giudice sportivo per cori razzisti contro Mario Balotelli durante la partita Verona-Brescia. La Corte ha disposto un supplemento istruttorio per esaminare il ricorso presentato dal club veneto, sospendendo la sanzione in vista della partita Verona-Fiorentina di domenica. La Corte ha ritenuto necessario un supplemento istruttorio "per individuare con esattezza il settore di provenienza dei cori di discriminazione razziale nonchè la loro percezione e dimensione" e ha invitato la Procura federale a "espletarli entro il termine di venti giorni per consentire di definire il procedimento nei tempi normalmente previsti"."Sono molto deluso". Il presidente della federcalcio, Gabriele Gravina, ha espresso così ai suoi collaboratori il suo disappunto per la decisione della Corte sportiva di appello della Figc di sospendere la chiusura di un settore dello stadio di Verona. Gravina, dopo la decisione del giudice sportivo Mastrandrea, aveva valutato positivamente la sentenza considerandola in linea con la politica della Figc di lotta al razzismo nel calcio.