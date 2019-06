Serie B Calcio: Cittadella "vede" la A, Verona tenta la rimonta Domani al Bentegodi ritorno play off, staccati 25mila biglietti

Una fase del match di andata

Per tentare la remuntada sul Cittadella, forte del 2-0 all'andata, tutta la città scaligera è pronta a sostenere i gialloblù del Verona.Per la finale di ritorno dei play-off - domani sera al Bentegodi, ore 21.15 - saranno oltre 25 mila gli spettatori presenti. E' continuata anche oggi la prevendita per il matchpiù atteso dell'anno. Altri 6mila biglietti sono stati staccati solo nel terzo giorno di prevendita. Il Verona è costretto a vincere con due gol di scarto per raggiungere la Serie A.Esauriti diversi settori dello stadio: curva sud superiore, curva sud inferiore, poltronissime, poltrone Est e Curva Nord superiore Ospiti. E' stata aperta quindi la vendita dei tagliandi di Tribuna superiore Est e curva Nord inferiore Ospiti. Durante la rifinitura odierna a Peschiera, effettuata a porte aperte, ben 600 tifosi hanno seguito l'allenamento incitando la squadra, alla presenza anche del presidente Maurizio Setti.Alla vigilia il tecnico Alfredo Aglietti è stato chiaro: "Il risultato si può ribaltare - ha detto - non è facile avere la meglio sul Cittadella, è una squadra tosta, ma noi abbiamo le nostre chance e il nostro stadio ci spingerà all'impresa. I miei ragazzi avrebbero già voglia di giocare".