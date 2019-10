Il debutto il prossimo 20 ottobre alla ripresa del campionato Calcio, Claudio Ranieri nuovo allenatore della Sampdoria L'ex tecnico della Roma ha firmato il contratto da due milioni di euro a stagione che lo legherà alla società blu cerchiata per le prossime due stagioni

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria. Il tecnico di Testaccio ha firmato il contratto da due milioni di euro a stagione che lo legherà alla società blu cerchiata per le prossime due stagioni. Il rinnovo per il campionato 2020/21 scatterà in automatico in caso di salvezza. L'allenatore sostituisce Eusebio Di Francesco.Arriverà solo con una parte del suo tradizionale staff, saranno quattro i collaboratori che lo seguiranno in questa avventura. Debutterà il 20 ottobre alla ripresa del campionato e ritroverà proprio la Roma da sfidare sul campo, proprio quel giorno, tra l'altro, festeggerà il suo 68esimo compleanno.