Calcio, Coppa d'Africa: domani si parte, è caccia agli "Elefanti" Tradizionale appuntamento biennale di inizio anno

L'attaccante egiziano Salah

Algeria, Senegal, Costa d'Avorio e Ghana in prima fila ma occhio alle sorprese. Ultime ore prima del via all'edizione 2017 della Coppa d'Africa, ormai tradizionale appuntamento biennale di inizio anno con buona pace dei tanti club europei che per un mese sono costretti a rinunciare a diversi calciatori.Si gioca in Gabon, già sede nel 2012 assieme alla Guinea Equatoriale, con i padroni di casa che si affidano alla stella Pierre-Emerick Aubameyang per provare a mettere per la prima volta le mani sul trofeo. L'attaccante del Borussia Dortmund è in una forma straordinaria da un anno e mezzo a questa parte, è stato recentemente eletto miglior giocatore del girone d'andata di Bundesliga e i suoi gol potrebbero essere sufficienti a raggiungere almeno le semifinali, quadro alla mano. Ma per vincere serve qualcosa di più.E quel qualcosa potrebbe averlo l'Algeria, che a livello di rosa si presenta come una delle squadre più competitiva del torneo. Là davanti le Volpi del Deserto, che all'ultimo Mondiale non hanno certo sfigurato, vantano il calciatore africano dell'anno, Riyad Mahrez, decisivo per il Leicester di Ranieri nella conquista del titolo la scorsa Premier, e i bomber Hillal Soudani e Slimani ma anche in mezzo al campo la qualità non manca, da Guedioura del Watford a Bentaleb dello Schalke ma di proprietà del Tottenham. Dal lotto delle favorite non possono però essere escluse Ghana e Costa d'Avorio. Le Black Stars, guidate dall'ex allenatore del Chelsea Avram Grant, contano su un gruppo affiatato e di qualità dove i fratelli Ayew possono fare la differenza senza dimenticare giocatori che nel calcio inglese stanno facendo bene come Atsu (Newcastle) e Amartey (Leicester) oltre al talismano Gyan Asamoah, ex di Udinese e Sunderland.La Costa d'Avorio si presenta da campione in carica ma è in fase di ricambio generazionale. Assenti Yaya e Kolo Tourè, non c'è più Drogba e Gervinho è fuori per infortunio ma qualche elemento più esperto è ancora arruolato, su tutti l'ex Chelsea Kalou o Wilfried Bony, e i giovani Elefanti si stanno facendo spazio, su tutti Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace, ed Eric Bailly, difensore voluto fortemente da Mourinho al Manchester City, oltre all'atalantino Kessiè. Ha le carte in regola per puntare al bersaglio grosso anche il Senegal, che vanta nelle sue fila diversi giocatori protagonisti in Europa, dall'attaccante del Liverpool Sadio Manè al centrale del Napoli Kalidou Koulibaly.Ma le recenti edizioni, lo Zambia vincitore nel 2012 o il Burkina Faso finalista l'anno dopo, insegnano che i pronostici alle volte lasciano il tempo che trovano. Il Camerun si presenta senza pedine importanti (otto 'senatori' hanno rifiutato la convocazione) ma la tradizione dei Leoni Indomabili non può essere trascurata mentre il Mali ha perso il suo giocatore simbolo, Seydou Keita, ma nelle ultime otto edizioni per quattro volte è arrivato in semifinale. E anche l'Egitto del duo Salah-Elneny, con l'ex tecnico di Valencia e Inter Cuper in panchina, proverà a dire la sua. Passano ai Quarti le prime due di ogni gruppo. Questi i gironi:Gabon Guinea-Bissau Burkina Faso CamerunAlgeria Zimbabwe Tunisia SenegalCosta d'Avorio Togo RD del Congo MaroccoGhana Uganda Mali Egitto