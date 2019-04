Tre punti salvezza per i toscani Calcio: l'Empoli fa l'impresa, Napoli battuto (2-1) Al Castellani, i toscani si rilanciano in zona salvezza. A segno Farias, pari di Zielinski e rete decisiva di Di Lorenzo

Condividi

Impresa dell’Empoli che si rilancia nella lotta salvezza: al Castellani supera meritatamente 2-1 il Napoli che resta a -18 dalla Juventus. I bianconeri aspettano solo la matematica per conquistare l’ottavo scudetto.Andreazzoli conferma nove-undicesimi della squadra che ha perso con la Juventus sabato (Dragowski si fa male nel prepartita, in porta c’è Provedel; anche Dell’Orco è ko); Ancelotti fa un po’ di turn over mettendo Luperto titolare in difesa, Younes sulla fascia e Ounas compagno d’attacco di Milik.Il Napoli parte pimpante, ma l’Empoli non sta a guardare e si fa vedere minaccioso soprattutto dal lato sinistro. Al 19’ bel tiro a giro di Younes, di poco a lato; al 21’ Milik non riesce ad impattare bene un cross di Mario Rui. Al primo tiro in porta l’Empoli passa: 28’, Farias si muove benissimo e tira, trovando la deviazione decisiva di Zielinski. Il Napoli reagisce, ma Caputo fallisce il raddoppio in contropiede 38’. Al 44’ il pari partenopeo: Zielinski si riscatta con un destro da almeno 25 metri che fulmina Provedel. E prima dell’intervallo Ounas sfiora il vantaggio.Ma l’avvio di ripresa dei toscani è fulminante: dopo tre occasioni fallite con Pajac, Farias e Caputo, Di Lorenzo (53’) azzecca lo stacco su corner e batte Meret. Ancelotti corre ai ripari mettendo in campo Fabian Ruiz, Mertens e Verdi. Buone chance per Zielinski (65’) e Milik (68’), prima di una paratona decisiva di Meret su Farias lanciato a rete (75’), episodio che avrebbe potuto chiudere in anticipo la gara. Il Napoli spinge nel finale, ma rischia moltissimo sulle ripartenze dei toscani. Finisce con il Castellani in festa per tre punti alla vigilia insperati.