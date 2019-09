Milano Calcio, Fifa Awards: Messi miglior giocatore del 2019

Lionel Messi è il miglior giocatore del mondo per il 2019.Va all'attaccante argentino del Barcellona, bronzo con l'Argentina alla Coppa America e sul tetto di Spagna col Barcellona, il 'Best Player Fifa Award' assegnato oggi alla Scala di Milano.E' la sesta volta che Messi si aggiudica questo riconoscimento, succedendo nell'albo d'oro a Luka Modric. Battuta la concorrenza di Cristiano Ronaldo, che nella scorsa stagione ha vinto scudetto e Supercoppa Italiana con la Juve e poi la Nations League col Portogallo, e Virgil Van Dijk, vincitore della Champions col Liverpool e finalista in Nations League con l'Olanda.Il brasiliano ex Roma Alisson è stato eletto miglior portiere del 2019. Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha vinto il premio The Best Fifa Men's Coach come miglior allenatore della passata stagione.Megan Rapinoe è invece la vincitrice del premio 'Fifa the Best' come miglior calciatrice della passata stagione. La statunitense ha avuto la meglio sulla connazionale Alex Morgan e sull'inglese Lucy Bronze. Jill Ellis si aggiudica il premio di miglior allenatore del 2019 nel calcio femminile: a premiarla l'ex allenatore dell'Inter José Mourinho. Ellis è il ct degli Usa campioni del mondo in Francia, prima allenatrice a vincere due titoli iridati di fila.