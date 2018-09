Calcio, Fifa Awards: Modrić miglior giocatore del 2018

Modric con Sergio Ramos (Ansa)

Luka Modrić è il miglior giocatore del mondo per il 2018.Va al centrocampista croato del Real Madrid, vincitore dell'ultima Champions e vicecampione del mondo in Russia, il "Best Player Fifa Award" assegnato oggi alla Royal Festival Hall di Londra.Primo croato a comparire nell'albo d'oro, Modrić batte la concorrenza dell'ex compagno di squadra al Real, Cristiano Ronaldo, e dell'egiziano Mohamed Salah. E' inoltre la prima volta da dieci anni a questa parte che il premio non va a uno fra Ronaldo e Messi: l'ultimo giocatore a conquistare il riconoscimento della Fifa prima di questo duopolio fu Ricardo Kakà nel 2007.Il Mondiale russo alla fine ha pesato molto sulle preferenze di ct e capitani delle nazionali (50% dei voti) oltre che di tifosi (25%) e rappresentanti dei media (25%).E' il commissario tecnico della Francia campione del mondo, Didier Deschamps, a vincere il Fifa The Best Award per la categoria allenatori. Il tecnico francese è stato premiato nella cerimonia di Londra. Il primo a ricevere un riconoscimento nella serata londinese è stato l'attaccante egiziano del Liverpool Mohamed Salah, considerato l'autore del più bel gol della stagione, la rete segnata con la maglia del Reds contro l'Everton il 10 dicembre scorso. A lui è andato il Premio Puskas, intitolato all'indimenticato attaccante dell'Ungheria, dell'Honved e del Real Madrid.Come miglior portiere Fifa della stagione è stato scelto il n.1 del Belgio, Thibaut Courtois, da poco passato al Real Madrid dopo quattro stagioni al Chelsea.