Bianconeri a punteggio pieno, ottava vittoria Calcio: Juve implacabile, successo a Udine 2-0 Nell'anticipo, la squadra di Allegri si impone con autorità in casa dell'Udinese con i gol di Bentancur e Ronaldo nel primo tempo. E nella ripresa sfiora ripetutamente il tris

Condividi

La Juventus resta a punteggio pieno dopo otto giornate. Nell’anticipo alla Dacia Arena di Udine, i bianconeri superano i friulani 2-0.Allegri schiera il tridente Dybala-Ronaldo- Mandzukic, dall’altra parte Velazquez propone Lasagna unica punta con la sorpresa Barak al posto di Pussetto sull’esterno. Si gioca in una sola metà campo nel primo tempo, ma per mezz’ora la Juve stenta (c’è solo un tiro di Pjanic al 19’ degno di cronaca). Poi al 33’ la gara si sblocca: su cross di Cancelo, Bentancur (preferito a Emre Can) segna di testa anticipando anche Ronaldo. Al 36’ miracolo di Scuffet su Mandzukic, al 37’ il raddoppio di Ronaldo di sinistro da dentro l’area su assist del croato. Unico lampo dei padroni di casa con Barak che scheggia il palo con un tiro da fuori area (43’).Nella ripresa buon avvio friulano: Lasagna (50’) tira debolmente, Alex Sandro respinge davanti alla porta. Poi la Juve controlla e sfiora il tris con Bernardeschi (ottimo riflesso di Scuffet) e Ronaldo (74’, ancora splendida risposta del portiere). All’85’ la traversa nega a Cancelo il primo gol in bianconero (Scuffet tocca). Troppo forte questa Juve, per l’Udinese c’era poco da fare.