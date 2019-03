Colpo dei bergamaschi al Tardini Calcio, Atalanta vittoriosa in rimonta a Parma (1-3) La squadra di Gasperini tiene vive le sue chance per un posto in Europa. Segna subito Gervinho, poi ospiti padroni con Pasalic e doppietta di Zapata

L’Atalanta passa al Tardini in rimonta sul Parma (1-3) nel ‘lunch match’ della 29.ma giornata e tiene vivissime le sue chance per l’Europa. Per gli emiliani una sconfitta non grave visto che naviga da tempo in una zona tranquilla della classifica.D’Aversa tiene fuori gli acciaccati Biabiany e Inglese, nel tridente ci sono Siligardi e Ceravolo con Gervinho; dall’altra parte Toloi è ko, Gasperini lo rimpiazza con Palomino e lascia in panchina Ilicic, non al meglio, schierando Pasalic dal 1’. La gara si sblocca già all’8’: Pasalic perde un pallone a centrocampo, Gervinho si invola e batte in uscita Gollini (decimo gol in campionato per l’ivoriano). La reazione degli ospiti è veemente: all’11’ Freuler mette Zapata solo davanti al portiere, ma il colombiano si fa parare la conclusione da Sepe; Pasalic (20’) sciupa una buona chance, ma il croato si riscatta al 24’ pareggiando di destro (punta) imbeccato da Gomez. Pari strameritato. Prima dell’intervallo, Gollini respinge una pericolosissima punizione di Bruno Alves (35’) ed esce benissimo su Ceravolo (40’). Nella ripresa (48’) Gomez sciupa praticamente un rigore in movimento tirando incredibilmente fuori; Sepe è pronto su Freuler (55’). La squadra di Gasperini spinge (entra Ilicic), cercando la vittoria; il Parma agisce di rimessa ma non è quasi mai pericoloso. Castagne vicino al gol (70’). Ma il belga poco dopo (75’) serve l’assist vincente a Zapata, appostato sotto porta. Porta stregata per Gomez che al 92’ manca il tris, ma il ‘Papu’, al 94’, manda Zapata ancora a segno (con questa doppietta il colombiano sale a 19 gol, raggiungendo Ronaldo e Piatek).