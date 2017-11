Russia 2018: domani l'andata dei playoff Nazionale. Ventura convinto: "Determinati a qualificarci" A Solna c'è Svezia-Italia. "Piccolo problema per Zaza, ma non disperiamo. Belotti sta meglio"

"Abbiamo lavorato per questo,c'è voglia di andare ai Mondiali". Così Gian Piero Ventura inquadra i playoff alla vigiliadella partita di Solna, la gara d'andata contro la Svezia. "Abbiamo grande rispetto per la Svezia -dice il ct-, è nelle nostre stesse condizioni e si è guadagnata gli spareggi, ma c'è pure grande convinzione. Da parte di tutti noi".Nelle ultime ore c'è preoccupazione per Zaza: "Ha avuto un piccolo problema, ma non disperiamo. Se sta bene gioca, altrimenti vediamo di recuperarlo per lunedì. Belotti sta decisamente meglio. Non era al massimo della condizione, ma ha lavorato e penso possa dare il suo contributo".In conferenza stampa, accanto al ct, c'è anche il capitano Gianluigi Buffon: "Gioco per raggiungere traguardi come questo, sarebbe il mio sesto Mondiale. Se ci riesco, sarà una grande gioia. All'ipotesi contraria non ci voglio neanche pensare".