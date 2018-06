Basta un gol di Suarez per avere ragione dell'Arabia e andare avanti Russia 2018, l'Uruguay batte 1-0 i sauditi e va agli ottavi Il massimo risultato con il minimo sforzo. All'Uruguay basta una zampata di Luis Suarez su paperissima in uscita di Al Owais, per battere l'Arabia Saudita e qualificarsi agli ottavi al pari della Russia, con cui si giocherà il primo posto tra cinque giorni

L’Uruguay con il minimo sforzo batte 1-0 l’Arabia Saudita e accede agli ottavi di finale insieme ai padroni di casa della Russia. Per l'Uruguay due i cambi rispetto alla formazione titolare vista contro l'Egitto: esterni di centrocampo, Carlos Sánchez e Cristian Rodríguez. L’Arabia dopo la pesante sconfitta rimediata contro la Russia nel match inaugurale ne cambia quattro. Fahad Al Muwallad è il terminale offensivo scelto da Pizzi. Subito pressing Uruguay, ma arabi volenterosi fino al patatrac, con uscita a vuoto del portiere e comodo vantaggio sudamericano con Suarez (23). Al 25’ risponde l’Arabia Saudita con Hatan Bahbri che prova con il sinistro dalla distanza, devia in angolo Muslera. L’Arabia Saudita fa possesso, ma non c’è però spazio per riuscire a trovare lo spazio giusto sulla trequarti. L'Arabia Saudita è spesso costretta a provare il lancio lungo a causa del pressing uruguaiano, poi a terra Taiseer Al Jassam che nel tentativo di dribbling allunga male la gamba e deve essere sostituito da Hussain Al Mogahwi (44’). Poche emozioni nei primi 45′, Uruguay avanti, ma senza acuti particolari, se si eccettua la papera che ha portato al vantaggio.Nessun cambio a inizio ripresa. L’Uruguay a tratti, come nel primo tempo, sembra indolente e pare quasi aspettare il passo falso degli avversari che, comunque, non vogliono demordere. Al 51’ conclusione di Suárez, Al Owais poco sicuro respinge con i pugni. Doppio cambio per l'Uruguay: il primo a uscire è Rodríguez, che lascia il posto a Diego Laxalt insieme a lui esce Matías Vecino rilevato da Torreira (58’). l’Arabia Saudita non si arrende e continua a provarci. La Celeste non trova il colpo del ko. Al 76’ pasticciata azione d’attacco dell’Uruguay che 4’ minuti dopo sfiora il raddoppio: Torreira ci prova dalla distanza, devia Cavani che spiazza totalmente il portiere arabo. Palla a lato di poco. All’86’ penetrazione di Cavani che viene murato. L’Arabia tenta con generosità di recuperare il risultato ma gli uruguaiani riescono a tenere senza troppi patemi.Con questo risultato Uruguay e Russia sono matematicamente qualificate agli ottavi di finale e si troveranno a giocarsi il primo posto nel gruppo alla prossima giornata.