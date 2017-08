Parte il campionato Calcio, al via rivoluzione Var: ma deciderà sempre solo l'arbitro

I tifosi l'hanno sognata per anni, e ora che la tecnologia sbarca in campo, la rivoluzione servita. La Serie A comincia con la Juve chiamata subito a difendere l'ennesimo scudetto vinto, ma la novità vera sarà proprio l'ingresso della Var, la moviola da supporto di cui l'arbitro potrà avvalersi, in quattro specifiche situazioni (assegnazione di un gol, di un rigore, espulsioni e nei casi in cui vi fossero scambi di persona).Uno strumento ora atteso alla prova del nove in campo: "Se va, sarà una vittoria di tutto il calcio" ha esordito Nicola Rizzoli, neo designatore della Serie A in occasione del consueto appuntamento, al centro tecnico federale di Coverciano, della fine del raduno precampionato degli arbitri della Can A e Can B dell'Aia. Un'occasione (prima è stato osservato un minuto di raccoglimento per i tragici fatti di Barcellona) anche per presentare il nuovo mezzo, far conoscere nel dettaglio il suo utilizzo in campo e il peso che avrà nelle decisioni dei direttori di gara che, comunque, tengono a precisare, saranno sempre al centro del processo decisionale.