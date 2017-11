Maltempo Calcio: allerta meteo su Genova, derby a rischio

Condividi

Derby a rischio per allerta meteo. La Protezione civile ha reso noto che a partire dalle 21 di stasera l'allerta giallo si trasforma in arancione, quella più elevata in caso di pioggia, su Genova. Le autorità dovranno ora decidere se far giocare la partita o no. Lo stadio Ferraris si trova in una zona della città, Marassi, a rischio esondazioni.Il 9 settembre scorso, in occasionedi un'altra allerta arancione, la partita tra Sampdoria e Romavenne rinviata.