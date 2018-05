L'ultima della B Calcio, il Parma torna in serie A Nessuno ci era mai riuscito prima d'ora nella storia del calcio italiano: gli emiliani completano il triplo salto dai dilettanti fino alla massima serie conquistando la terza promozione consecutiva. Novara in C

Condividi

"Tre anni fa ci davano per morti: si sono sbagliati"

Noi siAmo AncorA quA! 💪🏻💛💙#EhGià#comenoinessunomAi#ForzaParma pic.twitter.com/cmxdiYTHEq — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 18 maggio 2018

Nessuno ci era mai riuscito prima d'ora nella storia del calcio italiano: il Parma completa il triplo salto dai dilettanti fino alla massima serie conquistando la terza promozione consecutiva.Gli emiliani accompagnano così l'Empoli in Serie A. La squadra di D'Aversa chiude la stagione regolare al secondo posto e insieme ai toscani di Andreazzoli ottiene la promozione diretta nel massimo campionato. Definita anche la griglia dei playoff che determinerà la terza squadra promossa in A. Frosinone e Palermo, rispettivamente terza e quarta, vanno direttamente in semifinale, mentre Venezia, Bari, Cittadella e Perugia, che hanno chiuso il torneo al 5°, 6°, 7° e 8° posto, giocheranno il turno preliminare in gara unica.Questi gli accoppiamenti:Turno preliminareBari - Cittadella (26/5, h.18)Venezia - Perugia (27/5, h.20.30)SEMIFINALI Andata RitornoVINCENTE 6^-7^ - Frosinone (29/5, h.20.30) (2/6, h.20.30)VINCENTE 5^-8^ - Palermo (30/5, h.20.30) (3/6, h.20.30)FINALE (andata 7/6 h.20.30; ritorno 10/6, h.20.30)Il Novara retrocede in Serie C insieme a Pro Vercelli e Ternana, già matematicamente nel campionato di Lega Pro prima delle partite di questa sera. La quarta retrocessa, invece, verrà fuori dalla sfida playout tra la quart'ultima, l'Entella, e la quint'ultima, l'Ascoli. La gara d'andata si disputerà giovedì 24 alle 20.30 in casa dei marchigiani, il ritorno giovedì 31, alle 20.30, in casa dei liguri.Ascoli-Brescia 0-0Bari-Carpi 2-0Cesena-Cremonese 1-0Cittadella-P.Vercelli 2-0Empoli-Perugia 2-1Frosinone-Foggia 2-2Novara-V.Entella 0-1Salernitana-Palermo 0-2Spezia-Parma 0-2Ternana-Avellino 1-2Venezia-Pescara 0-0P G V N P GF GSEmpoli 85 42 24 13 5 88 49Parma 72 42 21 9 12 57 37Frosinone 72 42 19 15 8 65 47Palermo 71 42 18 17 7 59 39Bari 67 42 18 13 11 59 48Venezia 67 42 17 16 9 56 42Cittadella 66 42 18 12 12 61 48Perugia 60 42 16 12 14 67 58Foggia 58 42 16 10 16 66 68Spezia 53 42 13 14 15 46 45Carpi 52 42 12 16 14 32 46Salernitana 51 42 11 18 13 51 58Cesena 50 42 11 17 14 55 61Avellino 48 42 11 15 16 49 60Cremonese 48 42 9 21 11 48 47Brescia 48 42 11 15 16 41 52Pescara 48 42 11 15 16 50 64Ascoli 46 42 11 13 18 40 60V.Entella 44 42 10 14 18 41 54Novara 44 42 10 14 18 42 52Pro Vercelli 40 42 9 13 20 47 70Ternana 37 42 7 16 19 62 77