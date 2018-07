Calcio, il Psg ufficializza Gigi Buffon: "Potevo venire solo a Parigi" "Lascio il mio Paese per la prima volta per un grande progetto". Intanto, al Mondiale di Mosca, un tifoso russo gira con la sua maschera sul volto

Condividi

Gigi Buffon ufficialmente un nuovo giocatore del Psg. Lo annuncia il club parigino sul suo sito dove l'ex n.1 bianconero fotografato con la nuova maglia. per lui contratto di un anno con l'opzione per un secondo anno. " con una grande sensazione di felicit che mi unisco al Psg - le parole di Buffon riportate sul sito del club - Per la prima volta nella mia carriera, lascio il mio Paese e solo un progetto cos ambizioso mi ha portato a prendere una decisione del genere".L'Italia non si è qualificata ai mondiali di Russia 2018, eppure c'è un Gigi Buffon che si aggira per gli stadi, tifa sugli spalti, scatta selfie in metropolitana con i fan delle nazionali di tutto il mondo. E' la piccola rivolta personale di Ivan Mamaev, supporter del portiere della nazionale italiana e tifoso della Juventus "fin dall'infanzia". Che, sulle prime, quando l'Italia non è riuscita a qualificarsi ha giurato di non andare nemmeno a una partita. Poi ci ha ripensato. E ha preparato una serie di maschere che ritraggono Buffon. "Volevo vedere come avrebbero reagito le persone", ha raccontato Ivan al sito Championat.com. Le avventure del Buffon-fake sono iniziate a Kaliningrad, per proseguire a Saransk e Nizhny Novgorod, quindi Kazan Pietroburgo. In ogni tappa, foto allo stadio e in altri "luoghi creativi". "Il mio sogno - ha detto - è che Buffon un giorno venga in Russia per davvero".