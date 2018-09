Non c'è pace per il campionato di B Calcio: il Tar accoglie il ricorso Figc-Lega B, resta per ora il format a 19

Il Tar del Lazio

Non c'è pace per il campionato di serie B. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Figc e dalla Lega guidata da Mauro Balata sul provvedimento di ordinanza cautelare monocratica emesso sabato scorso dallo stesso Tribunale in relazione alle istanze avanzate da Pro Vercelli e Ternana, sospendendone l'efficacia.In altre parolesquadre e le udienze fissate da Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, per il 21 e 24 settembre alla luce di quel provvedimento, non avrebbero più alcun effetto giudirico. Il Tar si ritroverà invece il 26 settembre per stabilire chi dovrà pronunciarsi sul format, se il Tribunale federale nazionale - così come stabilito dal Collegio di Garanzia - oppure dallo stesso Collegio. Intanto Frattini ha annunciato via Twitter che nelle prossime ore fisserà una "nuova data per l'udienza, riducendo i termini anche senza accordo di Figc e Lega B che non hanno dato il loro consenso".Sul fronte Ternana si registra invece il commento del legale del club, Cesare Di Cintio, sulla decisione odierna del Tar: "Inutile dire che non condivido. Ora il prossimo appuntamento è fissato per il 26 con la Camera di consiglio del Tar ma di sicuro noi andremo fino in fondo, se necessario fino al Consiglio di Stato".