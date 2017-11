Milano Calcio, intitolato a Helenio Herrera giardino davanti a San Siro Il figlio ironizza: "Al suo rivale Rocco dedicato uno stadio, ma lui se la riderà"

Milano celebra uno dei suoi allenatori storici, Helenio Herrera, a 20 anni dalla sua scomparsa, dedicandogli i giardini di piazza Axum, di fronte allo stadio di San Siro."E' un giorno importante, perché non gli avevano dedicato mai nulla - ha detto il figlio Helios -. Forse perché era un po' apolide: un po' argentino, spagnolo, francese, ma ha allenato soprattutto in Italia. Nessuno ha voluto onorarlo fino ad ora, mentre Nereo Rocco, il suo rivale, ha uno stadio. Sono sicuro che da lassù ora se la ride. Ora è qui, dove ha vinto di più. Forse senza mio padre non sarebbe nata la rivalità tra Inter e Milan, e l'Inter non sarebbe diventata una grande squadra", ha concluso.Alla cerimonia ha partecipato anche la vedova del 'mago', Fiora Gandolfi, che vede questa intitolazione come "un punto di partenza per iniziare a ricordare Helenio. Lui era un po' antipatico - ha scherzato la vedova - diceva sempre la verità e non era politicamente corretto. Era solo corretto".Per l'assessore alla Qualità della vita e allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri: "E' un onore avere uno spazio dedicato a Helenio Herrera, che rappresenta la storia del nostro calcio. Ha introdotto concetti nuovi, come la velocità nel calcio, che ancora oggi sono attuali e pur non essendo milanese rappresenta lo spirito della Milano con i suoi motti e la sua voglia di fare molto pragmatica".Nato a Buenos Aires nel 1910 e morto a Venezia il 9 novembre 1997, Helenio Herrera dopo una carriera da giocatore allenò in Francia, Italia e Spagna. I successi passati alla storia del calcio sono quelli ottenuti con l'Inter negli anni Sessanta: tre scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe intercontinentali.