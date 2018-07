Calcio Media Londra, Conte non è più tecnico Chelsea Da parte del club londinese nessuna conferma ufficiale

"Antonio Conte non è più l'allenatore del Chelsea": lo scrivono i media inglesi che spiegano come il suo licenziamento da parte del patron dei 'Blues', Roman Abramovich, possa spianare la strada all'arrivo sulla panchina di Stamford Bridge di Maurizio Sarri, come da tempo viene detto e scritto. Da parte del club londinese nessuna conferma ufficiale