Russia 2018 Calcio, playoff Mondiali: Croazia e Svizzera ipotecano la qualificazione

Il rigore di Modric

Condividi

Croazia e Svizzera hanno ipotecato la qualificazione alla Coppa del Mondo 2018 in Russia. Nell'andata dei playoff, la nazionale croata ha battuto nettamente in casa la Grecia per 4-1 mentre quella elvetica si è imposta in trasferta per 1-0 in Irlanda del Nord.Al Maksimir Stadion di Zagabria, partita senza storia: pur priva di Mandzukic, rimasto in panchina per problemi fisici, la Croazia ha dominato in lungo e in largo. Sblocca il risultato Modric su rigore al 13', il raddoppio al 19' del milanista Kalinic con un tocco da sottomisura su cross del sampdoriano Strinic dalla sinistra. Al 30' l'ex milanista Sokratis illude la Grecia segnando il gol dell'1-2 con un colpo di testa su calcio d'angolo. Dopo tre minuti, però, l'interista Perisic con un facile colpo di testa su cross di Vrsaljko segna il 3-1. Nella ripresa al 49' è Kramaric, su un assist ancora dell'esterno dell'Atlético Madrid, a segnare il definitivo 4-1. Fra tre giorni alla Grecia servirà un autentico miracolo per ribaltare lo svantaggio.Di misura il successo esterno della Svizzera in Irlanda del Nord. Al Windsor Park di Belfast, l'1-0 per gli elvetici porta la firma al 58' dell'esterno del Milan Rodriguez su calcio di rigore. Anche per la squadra di Petkovic la vittoria è un passo avanti importante verso l'approdo in Russia.