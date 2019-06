Lo spareggio per la salvezza Calcio: andata playout di serie B, Salernitana-Venezia 2-1 Il ritorno è in programma domenica 9 alle 18

Due gol per una vittoria di fondamentale importanza. La Salernitana batte il Venezia per 2-1 grazie alle reti di Djuric e Jallow e si aggiudica la gara di andata del playout del campionato di Serie B.Allo Stadio Arechi sono i padroni di casa a vincere l'incontro incanalando il doppio appuntamento a proprio favore in vista del ritorno del Penzo. Per il Venezia, invece, la trasferta di Salerno si rivela ancora una volta un tabù con l'ultima vittoria risalente addirittura al 2000. Dopo quasi un mese di inattività in campionato, complice la cancellazione e la successiva riprogrammazione del playout, le due squadre tornano in campo e fin dai primi minuti giocano ad altri ritmi mostrando una buona condizione fisica. E' la Salernitana a dettar legge e a passare in vantaggio al 14' grazie a una bella azione manovrata conclusasi col cross dalla sinistra di Lopez per il colpo di testa imperioso di Djuric. Il raddoppio arriva 11 minuti più tardi, complice una clamorosa disattenzione della difesa veneta. Lopez, direttamente dalla rimessa laterale, trova la torre di Djuric per Jallow che in area stoppa e tira rapidamente sul primo palo fulminando Vicario per il 2-0.Nel finale di primo tempo da segnalare vibranti proteste da parte dei giocatori del Venezia per un tocco di mano di Mantovani in area, successivamente valutato involontario dopo un controllo accurato al Var senza l'ausilio dell'on-field review di Di Paolo. Poche emozioni nella seconda frazione con gli ospiti che prendono in mano il pallino del gioco ma faticano a mettere in difficoltà Micai. Occasioni per il Venezia concentrate soprattutto nel finale di gara con la rete che arriva solamente nel recupero grazie al colpo di testa di Zigoni, subentrato dalla panchina. Un gol che non cambia l'esito della sfida dell'Arechi ma che agevola la possibile rimonta in vista del ritorno del Penzo. Al triplice fischio la Salernitana esulta ma per la salvezza è ancora tutto in gioco.Il ritorno è in programma domenica 9 alle 18.