Calcio, primato della Spal: la prima donna medico di Serie A In panchina dei ferraresi Raffaella Giagnorio n.1 staff sanitario

La dottoressa Giagnorio

Si chiama Raffaella Giagnorio, ha 52 anni ed è ferrarese come la squadra che accompagna da anni in panchina.E' la prima medico donna a fare il suo esordio in Serie A, in occasione del match di oggi tra la Lazio e la Spal, conclusosi 0-0, nella prima giornata di campionato. Come Eva Carneiro, l'avvenente medico britannica nota per essere stata la responsabile dell'area medica del Chelsea dal 2009 al 2015, prima della disputa legale a causa del licenziamento voluto dall'allora tecnico dei londinesi Mourinho.Al contrario, la dottoressa Giagnorio, ortopedico, medico dello sport e nutrizionista, può vantare un ottimo rapporto con lo staff di mister Semplici. E' responsabile medico della Spal dal 2013 e ha vissuto in panchina tutta l'ascesa dei ferraresi dalla Lega Pro Seconda Divisone fino alla massima serie. Davvero si può dire che se dopo 49 la Spal è tornata in A, una parte di merito va anche a lei.