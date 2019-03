“Non ho mai combinato partite e non ho drogato nessuno” Calcio scommesse. Assolto ex portiere del Cremona Paoloni. Non ha drogato le bottiglie dei compagni "Il fatto non susiste" con questa motivazione i giudici di primo grado del tribunale di Cremona hanno assolto Marco Paoloni ex portiere della Cremoneso.

Assolto con formula piena Marco Paoloni ex portiere della Cremonese, accusato di aver messo nelle bottigliette d'acqua dei compagni di squadra il minias, un sedativo, per truccare la partitaCremonese-Paganese del 14 novembre 2010. Lo hanno deciso, dopo 8 anni ed un’ora di camera di consiglio, i giudici del processo di primo grado perché “il fatto non sussiste". Il pubblico ministero aveva chiesto 3 anni.“Non ho mai combinato partite e non ho drogato nessuno”, si è sempre difeso l’ex calciatore del Cremona in questi anni. L'avvocato Luca Curatti, che lo difende, ha spiegato che non era ipotizzabile l'articolo 440 del codice penale che dice: "chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni". “Un reato -ha spiegato l'avvocato difensore di Paoloni- che riguarda eventualmente aziende che immettono sostanze pericolose per la salute pubblica “qui ci si riferiva a uno spogliatoio". "Ora, a distanza di otto anni - ha concluso l'avvocato Curatti- ci siamo liberati di un peso: parlando di diritto, non di altro".L'episodio diede il via all'inchiesta sul calcio scommesse e che portò grazie ad una serie di intercettazioni all'arresto di numerosi giocatori di serie A e B nel 2011. Tra loro gli ex capitani dell'Atalanta, Cristiano Doni, e della Lazio, Stefano Mauri, e l'ex bomber della nazionale, Giuseppe Signori.