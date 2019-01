Calcio Semifinale Coppa Asia: la carriera di Zaccheroni, dal Cesenatico agli Emirati Martedì 29 gennaio la nazionale di calcio degli Emirati Arabi Uniti se la vedrà con il Qatar nella seconda semifinale della Coppa d'Asia. Sulla panchina emiratina c'è Zac

Condividi

Martedì 29 gennaio la nazionale di calcio degli Emirati Arabi Uniti se la vedrà con il Qatar nella seconda semifinale della Coppa d'Asia (la precede lunedì Iran-Giappone). Sulla panchina emiratina siede un allenatore italiano, noto al grande pubblico ma da anni lontano dal nostro Paese: Alberto Zaccheroni. Nato a Meldola (Forlì-Cesena) nel 1953, Zaccheroni lascia il calcio giocato negli anni Settanta a causa di una malattia polmonare.La sua carriera di allenatore inizia perciò molto presto, nel 1983, sulla panchina del Cesenatico, squadra di serie C2 in cui aveva giocato. Il neoallenatore arriva in una situazione non facile: subentra a 13 partite dalla fine del campionato con la squadra ultima in classifica, ma grazie a sei vittorie raggiunge una salvezza che nessuno si sarebbe aspettato. Durante gli anni Ottanta continua ad allenare squadre emiliane e romagnole delle divisioni inferiori, come il Riccione, il Boca San Lazzaro e il Baracca Lugo, finché nel 1990 approda al Venezia, all'epoca in serie C1, cui regala un'inattesa promozione in serie B che mancava da 24 anni. Passato nel 1993 al Bologna, all'epoca in serie C1 in un momento di crisi, dopo 12 giornate Zaccheroni è esonerato e l'anno successivo esordisce in serie B con il Cosenza, che riesce a far salvare nonostante una penalizzazione.Le ottime prestazioni delle squadre del ct romagnolo permettono a Zaccheroni di essere ingaggiato nel 1995 per la prima volta da un club di serie A, la neopromossa Udinese. In Friuli resta tre anni e riesce a dare una forte impronta alla squadra, aiutato dal trio d'attacco composto dal tedesco Oliver Bierhoff, il brasiliano Marcio Amoroso e l'italiano Paolo Poggi e da altri giocatori come Valerio Bertotto che in quegli anni hanno trovato la convocazione in nazionale. In questi tre anni Zaccheroni riesce a far arrivare la squadra prima decima, poi quinta e, nel 1998, addirittura terza, con Bierhoff capocannoniere del torneo. Questo risultato rappresenta ancora oggi il miglior piazzamento in classifica mai raggiunto dall'Udinese.Il successo con i friulani rappresenta per Zaccheroni una grande occasione per un salto di qualità: nell'estate del 1998 si trasferisce al Milan, dove porta con sè il bomber Bierhoff e riesce a ottenere l'unico scudetto vinto in carriera, grazie a una grande rimonta sulla Lazio nelle ultime sette giornate, in cui i rossoneri ottengono sette vittorie consecutive. Negli anni successivi la squadra non conferma le stesse prestazioni. Dopo un terzo posto nel 1999-2000 - stagione in cui i rossoneri perdono anche la Supercoppa Italiana contro il Parma -, l'anno successivo il presidente Silvio Berlusconi lo esonera. "La merce è buona, ma dipende da chi la lavora...", dice il presidente milanista, accusando Zaccheroni di non essere stato in grado di portare al successo una squadra di qualità.L'anno successivo, l'allenatore viene chiamato dalla Lazio, reduce da una serie di ottime stagioni ma che quell'anno aveva iniziato il campionato in maniera disastrosa. Dopo cinque giornate sostituisce Dino Zoff, ma non riesce a dare un'impronta positiva alla squadra, che conduce un torneo mediocre, macchiato ulteriormente da una sconfitta per 5-1 nel derby con la Roma. La qualificazione in Coppa Uefa all'ultima giornata non è sufficiente per Zaccheroni per trovare la riconferma. Dopo un anno lontano dai campi da gioco, nel 2003 l'allenatore viene di nuovo chiamato a subentrare in corsa su una panchina problematica. Stavolta é il turno dell'Inter, dove sostituisce l'argentino Héctor Cúper. Qui riesce a portare l'Inter al quarto posto, facendola qualificare in Champions League, ma nonostante questo preferisce lasciare la squadra.Negli anni successivi, Zaccheroni si allontana progressivamente dai campi di gioco, e solo tra il 2006 e il 2007 siede per pochi mesi sulla panchina del Torino. Nel 2010, tuttavia, raggiunge un record: subentrando a Ciro Ferrara alla Juventus eguaglia Giovanni Trapattoni, che come lui ha allenato sia l'Inter che il Milan che la Juventus. Al di là del record, la stagione di Zaccheroni in bianconero non è indimenticabile, e si conclude con un settimo posto che non gli garantisce il rinnovo del contratto. Nell'agosto di quell'anno, tuttavia, per la prima volta Zaccheroni lascia il calcio italiano, andando a sedersi sulla panchina della nazionale del Giappone. In Asia il ct romagnolo riesce a ottenere una serie di ottime prestazioni, raggiungendo il record di 13 risultati utili consecutivi e portando la squadra alla vittoria della Coppa d'Asia 2011, ottenuta in finale con l'Australia.Grazie a questo, viene ricevuto personalmente dall'imperatore Akihito, un onore concesso molto raramente. Nonostante le ottime aspettative, nel 2014 il Giappone esce dal Mondiale in Brasile nella fase a gironi. In un'intervista successiva al torneo il calciatore Yasuhito Endo, uno dei più rappresentativi della nazionale, ha spiegato che visto che Zaccheroni non conosceva il giapponese e i giocatori non conoscevano l'italiano, in assenza di un interprete erano costretti a comunicare a gesti. Nonostante questo deficit, la squadra ha ottenuto in quel periodo ottimi risultati, tranne ai Mondiali.Lasciata la nazionale giapponese nel 2014, nel 2016 rimane in Oriente, stavolta nel campionato cinese, sulla panchina del Beijing Gouan, dove però viene esonerato dopo appena nove giornate. Nell'ottobre 2017, tuttavia, interrompe questa collaborazione per tornare ad allenare, stavolta sulla panchina della nazionale degli Emirati Arabi Uniti. Sconfitto dall'Oman in finale nella Coppa delle Nazioni del Golfo 2018, nel 2019 la sua nazionale gioca in casa nella Coppa d'Asia e Zaccheroni riesce a farla qualificare in semifinale. Il miglior risultato mai raggiunto in Coppa d'Asia dagli Emirati Arabi Uniti è il secondo posto, ottenuto nel 1996, quando vennero sconfitti in finale dall'Arabia Saudita, mentre nell'ultima edizione, svoltasi in Australia nel 2015, gli Eau conquistarono il terzo posto.