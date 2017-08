Calcio, una serie A tutta nuova: da Costa a Schick, ecco i colpi del mercato

Condividi

Bonucci accolto come un idolo al Milan dopo aver lasciato la Juve che si rincuora con Douglas Costa. La Roma batte la concorrenza e si aggiudica Schick, l'Inter punta su Spalletti e il Napoli blinda Mertens. Ecco tutte le operazioni di mercato, colpo per colpo.



ATALANTA - L'Atalanta resiste alla Juventus e trattiene Spinazzola, dopo aver detto addio a Conti e Kessie, ceduti al Milan. Bastoni resta in prestito per due stagioni prima di raggiungere l'Inter che lo ha acquistato a titolo definitivo. In difesa presi Castagne dal Genk, Palomino dal Ludogorets e Gosens dall'Heracles. A centrocampo dalla Fiorentina arriva Ilicic, oltre a De Roon dal Middlesbrough.



BENEVENTO - Neopromossa che deve cambiare volto. In porta sceglie Belec del Carpi, in difesa arriva Letizia oltre a Costa (Empoli) e Di Chiara (Perugia). A centrocampo presi Cataldi e D'Alessandro.



BOLOGNA - In difesa arrivano De Maio e Gonzalez. A centrocampo cerca riscatto Poli, dal Milan. In attacco Palacio.



CAGLIARI - Il grande colpo del Cagliari è Povoletti dal Napoli, al posto di Borriello. Presi Andreolli e Cigarini.



CHIEVO - Nel segno della continuit cambia solo in attacco, acquistando Pucciarelli dall'Empoli.



CROTONE - Si rifà il look. In attacco ha acquistato Budimir dalla Sampdoria che sostituirà Falcinelli. Tanti i rinforzi a centrocampo: Izco (dal Chievo), Kragl (Frosinone), Mandragora (Juve). In difesa colpo Ajeti dal Torino.

FIORENTINA - La Fiorentina è stata rivoluzionata dalle cessioni di Bernardeschi, Borja, Valero, Vecino, Ilicic e Kalinic. Attacco affidato a Simeone, supportato da Thereau (ex Udinese), Eysseric (dal Nizza) e Chiesa. Dal Monaco arriva in prestito anche Gil Dias. A centrocampo acquistato Benassi dal Torino, mentre in difesa ecco Pezzella dal Betis, Laurini dall'Empoli, Vitor Hugo dal Palmeiras e Biraghi dal Pescara.



GENOA - Ceduto Simeone alla Fiorentina, pesca al Milan Lapadula e acquista Centurion dal Boca Junior. A centrocampo preso Bertolacci in prestito. Rinforzata anche la difesa con Spolli (Chievo), Zukanovic (Roma) e Rossettini (Torino).



INTER - In difesa Skriniar fa coppia con Miranda, ceduti invece Murillo e Medel. Dalbert, dal Nizza, e Cancelo, dal Valencia, sono i rinforzi sugli esterni. Il centrocampo affidato a Borja, Valero e Vecino, con Banega, Kondogba e Jovetic che hanno fatto le valigie. Alternativa in attacco, all'ultima ora, Karamoh.



JUVE - L'addio di Bonucci, passato al Milan, mette fine alla BBC. La Juventus è corsa ai ripari con Howedes dello Schalke e si è consolata con l'arrivo di Douglas Costa. Centrocampo rinforzato anche con Bernardeschi e Matuidi. In difesa Allegri ritrova De Sciglio, allenato ai tempi del Milan.



LAZIO - Lotito vende Keita al Monaco, Biglia al Milan, Hoedt al Southampton. Si aggiudica Nani dal Valencia, e Lucas Leiva dal Liverpool.



NAPOLI - In difesa è arrivato dalla Roma Mario Rui, mentre per l'attacco c'è Ounas dal Bordeaux con Pavoletti ceduto al Cagliari per 10 milioni di euro più bonus. Lasciano in direzione Samp anche Zapata, Strinic e Tonelli.



MILAN - Il colpo più importante è Leonardo Bonucci. In difesa acquistati anche Musacchio, Conti e Rodriguez. A centrocampo, ceduti Bertolacci e Kucka, per Kessi, Calhanoglu e Biglia. Cambia anche l'attacco, via Bacca, Niang e Lapadula, spazio a Crutone, Andr Silva e Kalinic.



ROMA - Due cessioni importanti, Salah al Liverpool e Rudiger al Chelsea, e il grande acquisto di Schick su cui c'erano anche Inter, Napoli e Juventus. Di Francesco che punta sull'esperienza di Kolarov, acquistato dal City, e sul talento di Defrel e Pellegrini. In difesa preso Karsdorp dal Feyenoord.



SAMPDORIA - Ha ceduto Schick alla Roma, Muriel al Siviglia, Skriniar all'Inter e Bruno Fernandes allo Sporting. Operazioni con cui Ferrero ha fatto cassa, per poi assicurarsi Zapata, Strinic e Tonelli dal Napoli. Caprari fa coppia con Quagliarella in attacco, supportati da Ramirez, arrivato dal Middlesbrough.



SASSUOLO - Scelto Bucchi al posto di Di Francesco, ha ceduto Defrel alla Roma e scelto Falcinelli, ex Crotone, per completare il tridente con Berardi e Politano.



SPAL - Si punta sulla coppia d'attacco Paloschi-Borriello, acquistati da Atalanta e Cagliari. Viviani, preso dal Verona, rafforzera' il centrocampo, con Grassi (ex Napoli) alternativa. In difesa ecco Oiokonomou dal Bologna, Felipe dall'Udinese e Rizzo dal Bologna, più Mattiello (Juve) e Salamon (Cagliari).



TORINO - Dice addio Zappacosta che passa al Chelsea per 25 milioni. Colpo in entrata con Niang, dal Milan. In porta c'è Sirigu, a centrocampo scelti Rincon, dalla Juve, e Berenguer, ex Osasuna.



UDINESE - L'Udinese dice addio a Thereau, ceduto alla Fiorentina, e accoglie Lasagna (Carpi) e a Maxi Lopez (Torino). A centrocampo preso Behrami (Watford), mentre la difesa è stata rinforzata con Nuytinck (Anderlecht) e Pezzella (Palermo).



VERONA - Acquista Cerci dall'Atletico. Innesti anche in difesa con Caceres, svincolato, e Hertaux (Udinese).