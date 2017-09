Una partita per rinascere Calcio: stasera l'amichevole Roma - Chapecoense. In campo torna Florenzi e c'è Schick

Roma come Barcellona, nel segno della Chapecoense. Un incontro di beneficenza per il club brasiliano colpito da una sciagura aerea un anno fa

E' sceso in campo 'il Capitano' per l'amichevole Roma-Chapecoense di stasera all'Olimpico alle 20,45, l'incontro benefico organizzato dai giallorossi per raccogliere fondi da destinare alla squadra colpita dalla tragedia aerea il 28 novembre 2016 a Medellin. "Ci vediamo venerdì 1 settembre. Tutti allo stadio Olimpico", ha detto Francesco Totti in versione testimonial nel videomessaggio.La squadra allenata da Di Francesco affronta in amichevole la formazione brasiliana. La serata a scopo benefico (tutti gli introiti dall'incasso e altre attività correlate saranno devoluti a sostegno del club sudamericano) segue quella di inizio agosto in cui il Barca ha ospitato - e battuto 5-0 - la Chapecoense al Camp Nou nel tradizionale 'Trofeo Gamper'."Abbiamo deciso di accettare l'invito e la testimonianza di fratellanza di Roma e Barcellona perchè sono stati i primi due club ad allungare il braccio e a testimoniare la loro vicinanza. Sono stati gesti di umanità e solidarietà che abbiamo voluto onorare nonostante le difficoltà che incontra un club in ricostruzione come è il nostro" ha rivelato il presidente Plinio David de Nes Filho in Campidoglio."Siamo onorati che la Chapecoense abbia accettato il nostro invito a giocare una gara amichevole nella nostra città - le parole del dg Baldissoni -. Noi abbiamo avuto tanti campioni brasiliani e in Brasile c'è molto affetto per la Roma, quindi ci siamo sentiti in dovere di ricambiare questo affetto. Tra l'altro dal punto di vista sportivo è anche l'occasione per due saluti che ritengo speciali: uno a Florenzi che torna in campo a 10 mesi dall'infortunio e uno a Schick, l'ultimo acquisto di cui siamo tanto orgogliosi". E sugli spalti ci sarà anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi.In campo per la sfortunara squadra brasiliana ci sarà Alan Ruschel, uno dei tre calciatori sopravvissuti al disastro aereo. Dei tre sopravvissuti lui è l’unico tornato a giocare. Jakson Follmann, il secondo portiere, ha una protesi di metallo al posto del piede destro, ed ora è l’ambasciatore del club brasiliano. Helio Neto ha subito danni permanenti, ma coltiva la speranza di rimettere la maglia verde della Chape, almeno per una volta ancora.Alan Ruschel ha giocato 36 minuti al Camp Nou contro il Barcellona, l’8 agosto. Alla fine della prima partita della sua seconda vita ha scambiato la maglia con Messi. Stasera sarà titolare con la fascia di capitano. "Grazie per l'accoglienza e l'affetto. Per me senza dubbio speciale tornare a giocare, prima a Barcellona e poi con un'altra grande squadra europea come la Roma - le sue parole in Campidoglio, dove stato presentato l'evento -. E' un momento speciale dopo aver vissuto personalmente, e come club, un momento difficilissimo. La partita vuole essere anche un'occasione per ringraziare tutte quelle le persone che ci hanno trasmessoenergie positive attraverso le loro preghiere". Ruschel ha ricordato che, dopo aver lasciato l'ospedale in cui venne ricoverato dopo il tragico incidente in cui persero la vita 71 persone, "ho fatto tutto il possibile per tornare a giocare anche per ringraziare chi ci stato vicino. Cosa ha provato prima dell'amichevole con il Barcellona? Ho guardato verso il cielo e ho ringraziato Dio per avermi concesso di vivere quel momento. E ho pregato per chi non c'era più. Il giocatore si poi soffermato sull'incontro con Messi e poi col Papa: "Sono state giornate speciali. La prima perchè ho incontrato uno dei migliori giocatori al mondo. Ma, sentendomi io un miracolato di Dio, quello in Vaticano stato un giorno storico, indimenticabile per me: porterò a casa e alla mia famiglia la benedizione del Papa".(4-3-3): Lobont; Florenzi, Ciavattini, Juan Jesus, Castan; Gerson, Gonalons, Nainggolan; Defrel, Schick, Perotti.A disposizione: Romagnoli, Greco, Cargnelutti, Ciofi, Meadows, Valeau, Pezzella, Riccardi, Antonucci, Keba, Cappa, Corlu.Allenatore: Eusebio Di Francesco.(4-2-3-1): Artur; Roberto, Fabricio Bruno, Grolli, Renan; Moises, Lucas Mineiro; Marques, Julio Cesar, Dodò; Rodrigo.A disposizione: Tiepo, Ruschel, Hiago, Khevin, Bryan, Perotti, Lourency.Allenatore: Vinicius Eutropio.