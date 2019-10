Milan, è ufficiale: esonerato Giampaolo Si attende annuncio dell'arrivo di Pioli

Marco Giampaolo non è più l'allenatore del Milan. Lo annuncia il club rossonero con una nota ufficiale: ''Ac Milan comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Il club intende ringraziare Marco per l'attività fin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali''.

Il Milan ha deciso di puntare su Stefano Pioli per sostituire Giampaolo alla guida dei rossoneri. Dopo l'incontro positivo avuto con il tecnico ex Fiorentina e il suo entourage la firma sul contratto biennale è attesa per domani.

Una nomina che non scalda il cuore dei tifosi, sul piede di guerra, e alimenta la critica feroce dopo l'avvio choc in campionato: l'hashtag #PioliOut entra dritto al quarto posto delle tendenze mondiali con 40mila tweet - dietro solo all'annuncio del lancio della nuova Playstation 5 -, mentre sotto la sede si raduna un gruppo di tifosi.

I tifosi vedono in Pioli un traghettatore mascherato, un ripiego, una seconda scelta. La prima, d'altronde, era Spalletti ma nemmeno l'intervento del presidente dell'Inter, Steven Zhang, è riuscito a mediare lo stallo nella trattativa con Marotta sulla buonuscita, diventata una questione di principio e di orgoglio più che un nodo economico.