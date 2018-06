Calciomercato, Nainggolan va all'Inter. Alla Roma 23,5 milioni di euro Il centrocampista dovrebbe arrivare nella nuova squadra in occasione del ritiro il 9 luglio. Nell'accordo prevista la cessione alla Roma di due giocatori: Santon e Zaniolo

Condividi

💛❤ Un post condiviso da Radja Nainggolan (@radja.nainggolan) in data: Giu 21, 2018 at 2:14 PDT

Radja Nainggolan arriva all'Inter: alla Roma andranno 23,5 milioni più i cartellini di Santon e Zaniolo. Manca solo l'ufficialità ma l'affare è praticamente chiuso.Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti potrà così a breve riabbracciare un suo vecchio pallino. Nainggolan infatti era il primo nome sulla lista dell'allenatore fin dal suo arrivo in nerazzurro un anno fa. Proprio con Spalletti, il 30enne centrocampista belga esploso ai tempi della Roma: sbarcato nella capitale dopo aver vestito le maglie di Piacenza e Cagliari, Nainggolan sotto la guida del tecnico toscano si infatti imposto come uno dei migliori centrocampisti del campionato.Dopo un'annata in chiaroscuro con la Roma, in cui non sono mancati inoltre i problemi extracampo (tra video e polemiche),Nainggolan dovrebbe unirsi all'Inter già dai primi giorni del ritiro, il 9 luglio. A Roma finiranno invece Davide Santon e Nicol Zaniolo: le loro cessioni aiuteranno l'Inter per quanto riguarda il financial fair play, garantendo una parte delle plusvalenze necessarie per rispettare i paletti dell'Uefa.