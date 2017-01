Black list Calenda: no alla pubblicazione delle liste dei grandi debitori insolventi delle banche "Non si deve spostare l'onere sul debitore, ma se ci sono state connivenze vanno pubblicati e dichiarati i nomi", dice il ministro. L'Alitalia? "No alla rinazionalizzazione"

Il ministro per lo Sviluppo economico è contrario alla pubblicazione delle liste dei debitori da parte delle banche. Carlo Calenda lo ha detto alla registrazione della puntata "Faccia a faccia", in onda questa sera su La7. "No" ha risposto il ministro alla domanda se le banche debbano pubblicare le liste, perché "è la banca che deve valutare il business plan e deve dire sì o no" sulla concessione del prestito. "Non si deve spostare l'onere sul debitore, ma se ci sono state connivenze vanno pubblicati e dichiarati i nomi"."Alitalia dallo Stato è stata gestita molto, molto male. Stiamo attenti a parlare di rinazionalizzazione", dice poi Calenda. Il ministro ha confermato che il nuovo piano industriale "in questo momento non c'è nella sua completezza. Penso che in 3 settimane saranno in grado di presentarlo, prima di tutto convinca gli azionisti, soprattutto quelli degli emirati". Riguardo poi al miliardo di ricapitalizzazione necessario, il ministro ha chiarito che "lo dovranno mettere gli azionisti vecchi e nuovi, se se ne troveranno". Alitalia insomma deve presentare "un chiaro piano industriale, parlare di esuberi così non è più accettabile"."Vivendi? E' un'operazione di mercato, ma opaca. Ci siamo trovati una compagnia straniera che ha comprato ma non si capisce il perché: non chiarisce il punto di caduta. Quello che sosteniamo non ha nulla a che vedere con la difesa della nazionalità ma dell'italianità: questo non è un Paese per scorrerie", ha poi commentato in merito al caso Mediaset-Vivendi il ministro dello Sviluppo economico.Giovedì prossimo ci sarà un incontro per cercare di aiutare i 1600 lavoratori di Almaviva licenziati, ha poi annunciato Calenda. L'incontro servirà a "cercare di capire come aiutare questi 1600 lavoratori".