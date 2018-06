L'opposizione Calenda: permanenza Italia nell'eurozona incompatibile con il governo della Lega

"Penso con assoluta certezza che il governo della Lega, e questo non è ancora il governo totalmente della Lega, è incompatibile con la permanenza dell'Italia nell'eurozona. E' il loro Dna, è in quello che scrivono, che pensano e che dicono. E' chiaro dal modo con cui si rapportano con le istituzioni europee".Lo sostiene l'ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, intervenendo al convegno 'Dal contratto giallo-verde ai rischi per l'economia', in corso a Roma."Nel processo di governance dell'eurozona non ci stanno dentro", ha proseguito aggiungendo che "se questa è la patologia, il tema è come organizzare una cura di questa patologia".