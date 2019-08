Serie A, seconda giornata Il Milan non brilla ma si rialza: a San Siro Brescia battuto 1-0 Calhanoglu decide il match al 12', ma gli ospiti non sfigurano e potrebbero pareggiare con Bisoli e Sabelli. La ripresa si accende solo nel finale: Joronen evita tre volte il raddoppio rossonero, Paquetà centra il palo

Vince ma ancora non convince il Milan, che nella ‘prima’ a San Siro si rialza dopo il ko di Udine battendo di misura un buon Brescia (1-0), reduce dal colpo in casa Cagliari.Giampaolo cambia dopo la brutta prova alla ‘Dacia Arena’: fuori Piatek (in attacco) e Paquetà (a centrocampo), dentro Andrè Silva e l’ex Empoli Bennacer, al debutto. Corini conferma invece dieci undicesimi della squadra che ha vinto in Sardegna: l’unica variante è l’inserimento di Torregrossa (al posto di Aye) che torna a formare il tandem d’attacco della promozione con Alfredo Donnarumma.Rossoneri in gol al primo vero affondo (12’): cross al bacio di Suso dalla destra, testa vincente di Calhanoglu sul secondo palo. Ma le Rondinelle non si abbattono e al 20’ arrivano ad un soffio dal pari: sugli sviluppi di un corner, un rasoterra di Sabelli finisce sui piedi di Bisoli che da pochi metri spedisce incredibilmente alto. Pochi secondi dopo, la risposta dei padroni di casa (21’): lungo lancio di Suso, Andrè Silva tenta il pallonetto di esterno destro ma la precisione non c’è. Altra occasione per gli ospiti poco dopo la mezz’ora (35’): conclusione di Sabelli sporcata da Rodriguez, Donnarumma in volo evita il peggio. Il Brescia potrebbe far male anche al 37’, ma sul traversone di Mateju non riesce a Torregrossa (ostacolato da Rodriguez, ma senza fallo) la correzione decisiva.Ripresa. Gli ospiti ci provano con il neo entrato Aye (dopo una pessima uscita di Donnarumma, che però recupera all’errore) e con la girata di Dessena, su cui si immola Calabria (81’). Nel finale, dopo aver dormicchiato, i rossoneri si scuotono. Dopo un rimpallo favorevole Piatek si fa ipnotizzare da un reattivo Joronen (85’), Kessie si libera bene ma conclude alto di sinistro (87’), si stampa sul palo il rasoterra di Paquetà (89’). Altre due palle-gol nitide per Piatek nello stesso minuto, il novantesimo, ma il portiere della nazionale finlandese Joronen evita il peggio.