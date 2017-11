“Lyubov Orlova” Nave fantasma russa sulle coste della California

I resti di una nave, presumibilmente la nave da crociera russa “Lyubov Orlova” (star del cinema sovietico dell’epoca staliniana), costruita negli anni ’70, scomparsa durante il suo ultimo viaggio nel 2013, sono arrivati sulle coste della California.Allora la nave doveva essere traghettata dal Canada alla Repubblica Dominicana per essere rottamata, ma durante una burrasca i cavi di traino si sono spezzati e la nave è andata persa.Negli ultimi anni il natante senza equipaggio scompariva e riappariva in diversi posti e sembrava assai bene conservata. Ora invece si è "spiaggiata" in California.Come per l'Olandese Volante, la sorte di “Lyubov Orlova” è avvolta da storie da brivido: sarebbe stata usata dalla malavita internazionale come una casa di piacere e a bordo ci sarebbero stati ratti "cannibali", gli unici sopravvissuti all'equipaggio.Sicché molti abitanti del posto, sebbene incuriositi, preferiscono tenersi a debita distanza dai resti della nave fantasma.