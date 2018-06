Montecitorio Camera, il governo Conte guadagna 4 voti in più

Quattro voti in più. Esattamente gli stessi 4 voti in più incassati ieri al Senato. Il governo Conte supera senza problemi il banco di prova della fiducia in Parlamento e anche alla Camera la votazione fila via liscia, con un esito scontato: 350 voti favorevoli, 236 voti contrari e 35 astenuti. La maggioranza, pallottoliere alla mano, poteva contare su 346 voti a favore (222 deputati M5s e 124 della Lega). Hanno detto 'no' alla fiducia Pd, Forza Italia e Leu. E anche alla Camera, proprio come già avvenuto ieri al Senato, la maggioranza non 'acquista' nessun nuovo ingresso strutturale: al di fuori del perimetro delle forze che sostengono l'esecutivo hanno infatti votato a favore della fiducia solo i 6 deputati della componente Maie del gruppo Misto.Ma i voti in più incassati dal governo a Montecitorio sono solo 4, e dal Maie assicurano che non vi è stata alcuna defezione. Quindi, i 2 voti mancanti sono da ricercare nella maggioranza, magari tra le assenze giustificate, che salgono a 3 visto che tra le file di Forza Italia Vittorio Sgarbi, contrariamente alla linea del gruppo, ha votato a favore della fiducia. Dal tabellone elettronico risulta che i votanti sono 586 su 621 deputati presenti, quindi 35 deputati non hanno partecipato al voto.Al di là delle singole assenze o defezioni, il quadro dei 'posizionamenti' delle forze politiche al termine della fiducia è così suddiviso: i 32 deputati di Fratelli d'Italia hanno confermato l'astensione; si sono astenuti anche i deputati delle Minoranze linguistiche; hanno votato contro i 3 deputati di + Europa, i 4 di Civica Popolare e i 4 deputati di Noi con l'Italia. Tra i gruppi maggiori, hanno votato contro i 111 deputati del Pd, i 104 (in tutto sono 105 ma Sgarbi ha votato sì) di Forza Italia e i 14 deputati del gruppo di Liberi e uguali.