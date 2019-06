Bologna Cameriere aggredito da militari, "insulti razzisti" Ghanese li avrebbe rimproverati perché ubriachi. Interviene Ps

Immagine di repertorio

Un 29enne ghanese, cameriere in un bar pizzeria davanti alla stazione di Bologna, ha raccontato di essere stato aggredito e offeso con insulti razzisti da cinque militari dell'Esercito, fuori servizio.La Polizia è intervenuta e ha identificato i presenti. Nessuno risulta denunciato ma accertamenti sono in corso. Il 29enne li aveva rimproverati perché ubriachi e molesti.'Negro di m..., vieni qua che ti spacco una bottiglia in testa', gli avrebbero detto. C'è stata una colluttazione e il cameriere è rimasto lievemente ferito.