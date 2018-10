SPORT

2018/10/14 15:43

Tennis, torneo di Linz Camila Giorgi trionfa in Austria E' il secondo titolo in carriera La 26enne marchigiana liquida in finale la russa Alexandrova e adesso salirà al n.28 della classifica Wta, sua miglior posizione di sempre

Secondo titolo in carriera per Camila Giorgi, che ai aggiunge così al successo sull'erba olandese di s'Hertogenbosch nell'ormai lontano giugno 2015 (quattro invece le finali perse).

Il trionfo, sul cemento austriaco di Linz (250.000 dollari di montepremi), arriva contro la qualificata russa Ekaterina Alexandrova, n.119 Wta, non proprio uno spauracchio, travolta in due rapidi set (6-3 6-1) dopo appena 59 minuti di gioco.



