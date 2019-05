Camorra, arrestato in Marocco latitante del clan Polverino

E' stato arrestato in Marocco Raffaele Vallefuoco, latitante nella lista dei 50 più pericolosi ricercati italiani. L'uomo è accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso, ed è ritenuto un 'fedelissimo' del clan Polverino di Marano, grosso centro dell'area Nord di Napoli. Vallefuoco deve scontare 30 anni.E' stato arrestato a Skirhat, nel Nord del Marocco, nella regione di Rabat, grazie alla collaborazione tra Interpol e Dsgt. Nel 2012 era stato preso a Jerez de la Frontera, in Andalusia, insieme al boss Giuseppe Polverino, detto "'o Barone", ma un vizio di forma rimise in libertà' Vallefuoco. Da quel giorno si erano perse le tracce fino a questo pomeriggio.