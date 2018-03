Clan cacciava rivali da abitazioni Camorra: blitz della Polizia nel rione Sanità a Napoli, arresti

Polizia a Napoli (foto d'archivio)

Blitz della Polizia nel rione Sanità a Napoli. Circa duecento poliziotti stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli nei confronti di presunti promotori e affiliati del clan Vastarella ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, ricettazione, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di arma, minacce. L'inchiesta è coordinata dalla Dda di Napoli.Al blitz partecipano gli uomini della squadra mobile e del commissariato S. Carlo Arena di Napoli, oltre a quelli del reparto prevenzione crimine e dell'ufficio prevenzione generale. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 11 in questura aNapoli.niSono complessivamente 18 i presunti affiliati al clan Vastarella destinatari delle misure cautelari eseguite dalla Polizia nel centro di Napoli.Dalle indagini della squadra mobile è emerso che il clan negli ultimi anni era riuscito ad affermare la propri aleadership alla Sanità, con l'uso della forza e costringendo i soggetti ritenuti appartenenti alle organizzazioni rivali ad abbandonare le proprie abitazioni. Gli uomini dei Vastarella, inoltre, sarebbero stati protagonisti di diverse scorribande armate nel quartiere ad ogni ora del giorno e della notte.